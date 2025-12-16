На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные тенденции российского рынка труда в 2026 году

insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году на российском рынке труда будут преобладать четыре тенденции — наставничество при адаптации нового персонала, упор на навыки при подборе сотрудников, развитие репутации работодателя и работа с искусственным интеллектом. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова.

Первая тенденция — развитие системного наставничества и улучшение программ онбординга: работодатели будут уделять больше внимания адаптации новых сотрудников, делая упор на вовлеченность и формирование доверия к компании с первых недель работы. Для этого компании продолжат внедрять персональных наставников, индивидуальные планы обучения, регулярную обратную связь и форматы микрообучения, пояснила Крылова. В совокупности такие меры позволяют заметно снизить риск раннего ухода сотрудников, считает эксперт.

«Вторым важным трендом станет переход к навыкоцентричному подходу при подборе персонала. В 2026 году работодатели будут оценивать кандидатов прежде всего по конкретному набору профессиональных и «мягких» навыков, а не по формальным признакам. Для этого все чаще будут использоваться кейсы, тестовые задания и skills-based матрицы, а также оценка обучаемости и гибкости соискателей. Такой подход расширит возможности перехода между сферами и сделает рынок труда более динамичным как для компаний, так и для специалистов», — отметила Крылова.

Она добавила, что, в-третьих, усилится и работа над HR-брендом: репутация работодателя станет одним из ключевых факторов в борьбе за кадры. Компании будут инвестировать в прозрачность процессов и ценностей, демонстрацию реальных карьерных возможностей, развитие культуры обратной связи и заботы о сотрудниках, а также в присутствие в социальных сетях и профессиональных сообществах, считает эксперт. По словам Крыловой, HR-бренд постепенно перестает быть исключительно маркетинговым инструментом и превращается в отражение реальных практик и отношения компании к людям.

«Четвертым направлением остается работа с искусственным интеллектом. В подборе персонала, особенно в IT, все чаще оценивается уровень владения ИИ-инструментами и их применение в работе. Если ранее использование ИИ вызывало вопросы у нанимающих менеджеров, то сегодня отсутствие таких навыков может настораживать сильнее. Аналогичный тренд распространяется и на другие сферы — маркетинг, рекламу, продажи, финтех и управление проектами, где ИИ используется для создания контента, автоматизации процессов, планирования и анализа данных», — предупредила Крылова.

Ранее россиянам назвали профессии, которые будут самыми востребованными в 2026 году.

