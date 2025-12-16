На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы особенности людей с высоким интеллектом

Психолог Никишина: умным людям сложнее подстраиваться под обстоятельства
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Высокий интеллект зачастую связан с высоким уровнем эмоциональной сложности и низким уровнем социальной адаптации, рассказала «Газете.Ru» психолог, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

«Если мы понимаем умных людей как людей с высоким уровнем интеллекта, то признаем и тот факт, что высокий интеллект зачастую связан с высоким уровнем эмоциональной сложности. Кроме того, высокий интеллект часто имеет более низкий уровень социальной адаптации. Ему значительно сложнее конфигурироваться и пристраиваться в меняющиеся обстоятельства, чем более низкому уровню интеллекта», – отметила Никишина.

Ранее канадские ученые установили, что умные люди чаще злятся из-за своего высокого интеллекта, потому что им не всё равно. Однако Никишина не совсем согласна с результатами их работы.

«Злость — это базовая эмоциональная настройка, которая продуцируется и проявляется без управления со стороны интеллекта. Целесообразность проявления этой негативной эмоции для людей с высоким интеллектом минимальна, поскольку она достаточно затратна и в целом непродуктивна, если проявляется часто и без оснований. Что же касается терпимости или нетерпимости ко лжи у таких людей — это, как правило, крайне индивидуально. Высокий интеллект может продуцировать и высокую склонность ко лжи, и при этом также проявляться в её нетерпимости. Импульсивность или раздражение как реакция на противоречия в деталях или на непонимание очевидных вещей — тоже вполне возможны», – рассказала психолог.

Соответственно, мысль о том, что высокий интеллект — это универсальная программа с определенным набором эмоциональных, – нереалистична.

«Высокий интеллект чаще взаимосвязан с эмоциональной сложностью и дифференцированностью, но ему не чужды ни импульсивность, ни раздражительность, ни терпимость или нетерпимость в ситуациях, наполненных противоречиями. Я придерживаюсь точки зрения, что высокий интеллект предполагает высокий уровень эмоционального разнообразия и не привязан к одной базовой эмоции», – подчеркнула специалист.

Ранее ученый рассказал, как можно научить обезьян говорить.

