Жители Николаева выманили из дома и ликвидировали сотрудника украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что подобное происходит на Украине в серьезных масштабах.

«Просто бандеровское власти подобное стараются не выпускать в люди. На публику выходит только то, что скрыть невозможно, чему было много свидетелей. Но большая часть мести людей «людоловам» происходит именно так, скрыто, без лишних свидетелей», — подчеркнул Лебедев.

9 декабря во Львовской области мужчина во время проверки документов ранил сотрудника ТЦК с помощью топора-молотка. Пострадавшего доставили в больницу, нападавший задержан. По факту случившегося ведутся следственные действия.

6 декабря жители Одессы разбили микроавтобус сотрудников одного из украинских территориальных центров комплектования и вызволили из его салона «бусифицированных».

Ранее подпольщик Лебедев сообщил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Кривом Роге.