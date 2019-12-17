Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник учреждения Айвар Валеев.

По словам сотрудника музея, инцидент произошел 14 декабря. Витрина поднялась на 10 см, сработала сигнализация, тут же прибежал охранник.

Каким образом приподнялась витрина неизвестно, отмечает Валеев. Известно, что пирамидальный купол оснащен элетродвигателем и открывается с пульта со строго определенной точки, кроме того, он весит немалое количество.

«Мы смеемся: брат челябинского метеорита передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул, — рассказал на своей странице в Facebook сотрудник музея Айвар Валеев.

По словам мужчины, накануне в музей приходили поклонники метеорита.

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