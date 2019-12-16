Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поведал о планах создания специального «лифта», который сможет доставлять к Луне коммерческие грузы, передает «Интерфакс».
Он рассказал, что затраты на Лунную программу должны частично окупиться за счет доставки коммерческих грузов из России и других стран.
«Это будет универсальный лифт», — сравнил Рогозин.
По его словам, коммерциализация проекта также предусмотрена. Именно коммерческая составляющая может оправдать затраты на его реализацию.
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