Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поведал о планах создания специального «лифта», который сможет доставлять к Луне коммерческие грузы, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что затраты на Лунную программу должны частично окупиться за счет доставки коммерческих грузов из России и других стран.

«Это будет универсальный лифт», — сравнил Рогозин.

По его словам, коммерциализация проекта также предусмотрена. Именно коммерческая составляющая может оправдать затраты на его реализацию.

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