Российских космонавтов буду допускать к полету на Луну по весу

При полете на Луну в космическом корабле «Орел» для российских космонавтов будут введены новые обязательные требования — по весу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что корабль может перевозить груз на орбиту Луны общей массой 420 килограммов. Этот показатель учитывает четырех членов экипажа и 100 килограммов собственно груза. Таким образом, весовые ограничения для космонавтов составят не более 80 килограммов.

Кроме того, идет разработка скафандра, «Сокол-М», который будет иметь массу 10 килограммов, что ужесточает требования по весу до не более 70 килограммов. Это сужает круг тех космонавтов, которые могут быть допущены к полету, поскольку в отряд отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.