Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.
Тунберг сообщила журналистам в Турине, что проведет Рождество дома, после чего возьмет отпуск.
Ранее в Турине активистка выступила с речью на школьной забастовке «Пятницы ради будущего».
11 декабря журнал Time присвоил Тунберг звание «Человек года».
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