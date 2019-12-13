Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

Тунберг сообщила журналистам в Турине, что проведет Рождество дома, после чего возьмет отпуск.

Ранее в Турине активистка выступила с речью на школьной забастовке «Пятницы ради будущего».

11 декабря журнал Time присвоил Тунберг звание «Человек года».

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