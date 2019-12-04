Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявила, что селедка под шубой является самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.

По ее словам, существует отдельная категория продуктов, сочетание которых приводит к тяжелым последствиям.

К таким блюдам она отнесла данный салат.

По ее словам, овощи, содержащие в селедке под шубой, в вареном состоянии выделяют крахмал. Это вещество в свою очередь резко увеличивает, а затем сокращает уровень глюкозы в крови, после чего организм человека чувствует усталость.

Также из-за майонеза от употребления салата лучше отказаться людям с диабетом.

Кроме того, специалист отметил, что соль, которая есть в рыбе, может задерживать жидкость в организме и вызывать повышение давления, что не рекомендуется людям с гипертонией.