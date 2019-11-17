Луна помешает наблюдать ярчайший поток метеоров

Убывающая Луна не позволит наблюдать за ярким метеорным потоком Леониды, который достигнет пика в ночь на 18 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский планетарий.

Ожидается, что в ночь с воскресенья на понедельник будет пик метеорного потока – до 15 метеоров в час.

«Но убывающая Луна (Ф=0,70), которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям», — рассказали в планетарии.

Поток длится с 6 по 30 ноября. Астрономы утверждают, что метеоры белого цвета, возникшие от остатков кометы Темпеля-Туттля, лучше наблюдать под утро над восточным горизонтом.