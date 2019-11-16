Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб «Крот». Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сына ученого.

По его словам, 91-летний отец случайно выпил «Крот», перепутав жидкость с водой. После этого Ивашёву-Мусатову стало плохо и его увезли в Институт и. Склифосовского. Врачи оценивают состояние преподавателя МГУ, как тяжелое.

Подобная ситуация происходила 4 июня 2019 года, когда 72-летний продюсер Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Как выяснилось, он перепутал жидкость для очистки труб с соком.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иск Алибасова к «Кроту» на 100 млн рублей отклонили

— Алибасов спросил про кота и впал в кому