Песков назвал сумму украденных госсредств при строительстве космодрома Восточный

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что при строительстве космодрома Восточный был украден каждый десятый рубль. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что на строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.

По словам пресс-секретаря, по факту хищения было возбуждено 128 уголовных дела, которые позже были объединены в 32 дела.

Песков добавил, что в настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти.

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