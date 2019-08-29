Названы три наиболее полезных осенних продукта

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала наиболее полезные и доступные плоды осеннего периода, сообщает «Вечерняя Москва».

В первую очередь, стоит есть тыкву. Она богата бета-каротином, который необходим для хорошего зрения. Также это вещество улучшает состояние кожи и слизистых, за счет чего способствует профилактике простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Также тыква содержит много калия, который выводит излишки жидкости из организма.

Следующим специалист назвала сливы. Они содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки от разрушения и старения. Кроме того, в сливах много клетчатки, пектинов, благодаря которым они отлично выводят соли из организма. Также сливы славятся своим послабляющим свойством.

Третьим рекомендуемым Соломатиной продуктом являются груши. Груши содержат калий, магний и пектины, которые очень хорошо очищают кишечник. Также гликемический индекс груш ниже, чем, например, у яблок, поэтому они дают стойкое чувство сытости. Груши лучше есть в сыром виде, однако если их запечь, то фрукт будет выводить излишки холестерина.

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