Общество

Разорившийся мужчина убил отца ради наследства и смыл останки в унитаз

В Будапеште мужчина с помощью жены убил своего отца ради наследства
В Будапеште судят семью за убийство отца ради наследства. Об этом пишет Telex.

Как сообщается, супруги растратили наследство, полученное после смерти матери мужчины, влезли в долги и решили убить его отца, инсценировать исчезновение и забрать имущество.

С пожилым мужчиной расправился его сын. Он же расчленил тело, а затем смыл часть останков убитого в унитаз, а часть сжег в печи.

Его жена участвовала в подготовке убийства и уборке. Пасынок обвиняемого помогал сбывать драгоценности, найденные в доме убитого, он же нашел покупателя, по дешевке скупавшего золото для продажи заграницу. Однако правоохранители раскрыли преступную схему.

Убийце грозит 19 лет лишения свободы, его жене — 12 лет тюрьмы, а остальным — 1,5 года заключения и штраф. Никто из обвиняемых не признал вину, в ближайшее время дело рассмотрит дело.

Ранее в Красноярском крае сын убил отца из-за надписи на снегу. 

