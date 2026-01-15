Размер шрифта
На Украине возбудили дело против Леонида Волкова после критики Буданова, Ермака и ВСУ

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-главы ФБК Волкова
Евгений Одиноков/РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Главком».

Скандал разразился после того, как в сеть попала переписка Волкова с бывшей сотрудницей российского ФБК Анной Тирон. В частности, Волков назвал бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова «отвратительным деревенским политтехнологом», а украинских военнослужащих — «нацистами». Также он заявил, что украинские деятели Андрей Ермак, Михаил Подоляк и Буданов должны сидеть в тюрьме, и оправдывал действия РФ, начиная с 2014 года, говорится в сообщении.

По данным журналистов, Волков якобы сам подтолкнул Тирон к публикации этих заявлений.

«Так и напиши в своем <...> канале», — сказал он девушке.

Правоохранители Украины официально зарегистрировали уголовное производство в отношении Волкова после депутатского обращения представителя «Слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк. Россиянину грозит ответственность до восьми лет тюрьмы по двум статьям: оправдание «агрессии» РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК) и оскорбление чести и достоинства военных (ст. 435-1 УК).

Ранее российский суд приговорил отца Леонида Волкова к штрафу по делу о финансировании ФБК.

