Парковку во дворах Петербурга предложили сделать платной

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок предложил ввести платные парковочные пространства во дворах для определенных категорий водителей. Об этом сообщает 78.ru.

«Одной из серьезных проблем является недостаток парковочных мест. Текущие нормы не позволяют покрыть потребности всех автовладельцев. Поэтому Ходосок предлагает ввести платные парковочные пространства во дворах для определенных категорий водителей», — сообщает портал.

Отмечается, что создание новых парковочных пространств во внутриквартальных территориях требует финансовых вложений, и пока не ясно, сможет ли бюджет справиться с этой нагрузкой.

До этого стало известно, что в Подмосковье с 1 декабря заработали новые платные парковки. На 33 региональных дорогах организовано 1 125 машино-мест с учётом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появились впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щелкове.

Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, в Госдуме выступили с предложением установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились парковочные тарифы.