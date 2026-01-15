Размер шрифта
Стали известны подробности о взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре

В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты
В Сыктывкаре в центре профессиональной подготовки МВД РФ произошел взрыв светошумовой гранаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения властей Республики Коми.

В Минздраве региона уточнили, что в результате случившегося пострадали девять человек. Их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу и городскую эжвинскую больницу. Состояние четырех крайне тяжелое, отметили в ведомстве. Еще 200 человек из-за сильного задымления после взрыва были эвакуированы из здания.

15 января Telegram-канал SHOT написал, что в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв. По информации журналистов, неизвестное устройство сдетонировало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы.

После взрыва загорелась крыша здания. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 56 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Отмечается, что на данный момент пожар был локализован.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске.

