Армия

В ВМФ раскрыли, что входит в оснащение подводного спецназа

«Красная звезда»: водолазы-разведчики ВМФ России используют катера «Грачонок»
Виталий Аньков/РИА Новости

Водолазы-разведчики подразделений подводных диверсионных сил и средств Военно-морского флота России выполняют задачи с использованием различных лодок и катеров проекта 21980 «Грачонок». Об этом сообщила газета «Красная звезда».

По данным издания, подразделения ПДСС Северного флота занимаются осмотром кораблей и акваторий, а также поиском и нейтрализацией потенциально опасных объектов. Для мониторинга водных пространств боевые пловцы применяют быстроходные катера и надувные лодки с жестким днищем. Патрулирование прибрежной зоны осуществляется с помощью специализированных противодиверсионных катеров проекта 21980.

В публикации отметили, что в составе Северного флота находятся несколько таких судов, оснащенных оборудованием для выполнения широкого спектра задач. В частности, техника позволяет дистанционно исследовать дно на глубине до 200 метров и обеспечивать безопасное проведение водолазных спусков.

Первый катер серии был заложен в 2008 году, а всего ВМФ уже получил 28 судов этого проекта. Вооружение «Грачонков» включает установки с крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Кроме того, катера оснащены телеуправляемыми подводными аппаратами «Фалкон» и поисковыми системами «Кальмар», предназначенными для обследования дна.

Ранее гендиректор «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Архангельск» прошла все испытания.

