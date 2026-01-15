Размер шрифта
Общество

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в учебном центре в Сыктывкаре

Минздрав: девять человек пострадали в результате взрыва гранаты в Сыктывкаре
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Девять человек пострадали в результате взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Состояние четырех человек крайне тяжелое. Об этом сообщает минздрав региона, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что полиция Коми начала проверку после возгорания в учебном центре МВД в Сыктывкаре, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого местный Telegram-канал «Коми — это Ж» опубликовал видео с места взрыва в здании МВД в Сыктывкаре.

О взрыве в здании МВД в Сыктывкаре сообщил Telegram-канал SHOT в четверг, 15 января. По информации Telegram-канала, взрыв произошел в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ. Как утверждается, в здании шли строительные работы.

Ранее появились кадры с места взрыва в здании МВД в Коми.

