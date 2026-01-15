Размер шрифта
Макрон созвал экстренное совещание военного кабинета

Reuters: Макрон созвал экстренное совещание из-за ситуации в Гренландии и Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание военного кабинета, чтобы обсудить ситуацию в Иране и притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Неназванный французский чиновник подтвердил агентству, что кризисное совещание должно было начаться в 7:00 по Гринвичу (10:00 мск).

Французский президент в своем ночном обращении сообщил, что первая группа военных уже направляется в Гренландию для участия в совместных учениях, которые проводят Дания и Гренландия.

До этого Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что серьезно относится к заявлениям американских должностных лиц относительно острова. Посягательство на независимость европейской страны будет иметь негативные последствия, заметил президент Франции.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Ранее премьер Литвы захотела «серьезно поговорить» с Трампом о Гренландии.

