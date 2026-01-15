Размер шрифта
В Дании пройдут демонстрации против захвата США Гренландии

Bloomberg: в Копенгагене, Нууке и еще трех городах Дании объявлены демонстрации
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

В Копенгагене, гренландском Нууке и еще в трех городах Дании 17 января 2026 года состоятся демонстрации против притязаний США на Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg.

«Копенгагене, Нууке и трех других крупных датских городах были объявлены демонстрации, призванные дать понять администрации США, что Гренландию нельзя аннексировать или купить», — пишет издание.

По словам журналистов, угрозы Трампа «вызвали гнев и недоверие» среди жителей Гренландии и Дании, и поэтому 17 января в крупных городах Дании запланированы протесты.

Также издание отмечает, что встреча между представителями администрации Трампа и высокопоставленными дипломатами Дании и Гренландии, которая состоялась 14 января, «не смогла развеять угрозы со стороны США». Однако дипломаты договорились о создании рабочей группы для обсуждения способов укрепления безопасности в Арктике.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о том, что США планируют захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем он подчеркнул, что американцы «так или иначе» получат остров.

После встречи 14 января в Белом глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что он и глава МИД Гренландии Вивиану Моцфельдту не смогли переубедить представителей США. А 15 января в Гренландию прибыли первые европейские военные.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии.

