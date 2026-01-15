Размер шрифта
Главврач больницы в Новокузнецке не признает вину в гибели младенцев

Отстраненный от должности главврач больницы в Новокузнецке не признает вину
РИА Новости

Отстраненный от должности главврач больницы в Новокузнецке Виталий Херасков не признает вину по делу о смерти младенцев. Об этом пишет ТАСС.

«Допрошенный в качестве обвиняемого Херасков вину в инкриминированных ему деяниях не признал», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих также не признал вину по делу о гибели младенцев.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка не выжили девять младенцев. В региональном Минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, кто несет ответственность за трагедию в роддоме Новокузнецка.

