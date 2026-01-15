Россиянина обвинили в спонсировании терроризма за перевод 700 рублей

В отношении уроженца Благовещенска возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма за перевод менее тысячи рублей знакомому. Об этом сообщил mk.ru.

Как пишет издание, 37-летний мужчина, находясь в Москве, в марте 2022 года перевел 700 рублей своему знакомому, который являлся «сторонником праворадикальных нацистских взглядов».

По его данным, подозреваемый знал, что тот собирается выехать на Украину, чтобы вступить в «Правый сектор». Деньги ему были нужны для приобретения билета на поезд.

Ему предъявлено обвинение в спонсировании терроризма. По статье 205.1 УК РФ обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось о задержании жителя Ставропольского края, который в августе 2022 года с помощью интернет-сервиса обмена валюты осуществил два денежных перевода на используемый украинскими военнослужащими криптовалютный кошелек.

Ранее жительницу Запорожской области приговорили к 16 годам колонии за покушение на теракт.