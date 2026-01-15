Лукашенко рассказал об успехах в развитии туризма в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на значительные успехи в развитии туристической сферы в стране, приведя в пример Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его словам, в ОАЭ туристическая сфера приносит больше денег, чем нефть или газ. Политик отметил, что люди приезжают туда, тратят огромные средства.

«Я не хочу сказать, что у нас будет, как в Эмиратах. Да и не надо сразу так. Деньги некуда будет девать. Но потихоньку надо в этом направлении двигаться», — сказал Лукашенко, отметив, что и в Белоруссии есть что показать иностранцам.

Президент добавил, что туристы в республике с удовольствием покупают белорусские продукты питания, одежду, обувь, косметику, потому что они «приемлемого качества» и «цена более-менее нормальная».

Лукашенко добавил, что в Белоруссию в том числе приезжают богатые люди, которые могут потратить свои деньги, покупать белорусскую продукцию и вывозить ее за границу.

Ранее Лукашенко призвал избавиться от тараканов в отелях.