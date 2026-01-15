Болельщиков «Локомотива» призвали не осуждать Баринова за переход в ЦСКА

Экс-футболист Виталий Дьяков призвал фанатов московского «Локомотива» не осуждать Дмитрия Баринова за уход в столичный ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю, что болельщики «Локомотива» должны осуждать Баринова за это. Я больше чем уверен, что игрок хотел остаться, но не сумел договориться», — сказал Дьяков.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправится вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

