Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Продажу седативных ветпрепаратов без рецепта могут запретить в России

В России могут ввести продажу седативных ветпрепаратов по рецепту
Владимир Астапкович/РИА Новости

Продажу седативных ветеринарных препаратов без рецепта могут запретить в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Ранее Telegram-каналы писали, что российские подростки начали использовать ветеринарные препараты с маркетплейсов как наркотические средства.

Россельхознадзор заявил, что в связи с этим ведомство считает необходимым внести изменения в перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту, с целью включения в него действующих веществ «Габапентин» и «Тразодон».

В ноябре генеральный директор InterPharmTehnology Дмитрий Дьяконов сообщал, что отсутствие привычных и недорогих ветеринарных препаратов стало реальностью для владельцев домашних животных в России. Он отметил, что, начиная с 2024 года, некоторые лекарства, исчезнувшие с российского рынка, появились на маркетплейсах за счет поставок по «серым схемам».

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на лекарствах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629041_rnd_2",
    "video_id": "record::eac374ab-018f-4fdc-a750-cabef57b4aae"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+