Продажу седативных ветпрепаратов без рецепта могут запретить в России

В России могут ввести продажу седативных ветпрепаратов по рецепту

Продажу седативных ветеринарных препаратов без рецепта могут запретить в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Ранее Telegram-каналы писали, что российские подростки начали использовать ветеринарные препараты с маркетплейсов как наркотические средства.

Россельхознадзор заявил, что в связи с этим ведомство считает необходимым внести изменения в перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту, с целью включения в него действующих веществ «Габапентин» и «Тразодон».

В ноябре генеральный директор InterPharmTehnology Дмитрий Дьяконов сообщал, что отсутствие привычных и недорогих ветеринарных препаратов стало реальностью для владельцев домашних животных в России. Он отметил, что, начиная с 2024 года, некоторые лекарства, исчезнувшие с российского рынка, появились на маркетплейсах за счет поставок по «серым схемам».

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на лекарствах.