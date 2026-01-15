Размер шрифта
Нарколог дал совет Каллас, предложившей «начать пить»

Нарколог Новиков: Каллас стоит пить безалкогольные напитки, учитывая ее работу
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Главе евродипломатии Кае Каллас, которая ранее заявила о «хорошем моменте, чтобы начать пить», нужно употреблять только безалкогольные напитки, учитывая специфику ее высокопоставленной должности. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-нарколог Олег Новиков.

«Для чего у нас выпивают? Выпил, и, как дети, закрыли глаза, ничего нет. Правильно. Так и здесь, она считает», — отметил врач.

По словам Новикова, такое заявление Каллас связано с тем, что она не может способствовать решению международно-политических проблем в интересах ЕС, «а когда безвыходное положение, тогда и приходит алкоголь».

«Я бы ей дал совет такой <…> расслабляться желательно безалкогольными напитками, иначе она еще больше нам чудес натворит», — заявил собеседник.

Нарколог подчеркнул, что врачи не рекомендуют решать проблемы с помощью алкоголя.

По данным Politico, Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что на фоне мировой нестабильности уже пора выпивать.

Ранее в Госдуме посмеялись над предложением Каллас «начать пить». 

