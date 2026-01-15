Огромный хищник попал на видео в российском регионе

На Курилах медведь-шатун ходил по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сахалина и Курил».

«На Кунашире заметили косолапого, который по непонятным причинам не уснул. Медведь не спеша шел по заснеженной дороге на 13 км. <…> курильчане наблюдают хищника уже не в первый раз. Ранее, 4 января, медвежьи следы заметили на берегу моря недалеко от мыса Столбчатого», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное идет по обочине дороги, после чего скрывается в зарослях. На записи также заметно, что хищника не пугает приближающийся автомобиль.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Ранее в Татарстане огромный хищник проскакал по проезжей части.