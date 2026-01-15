Размер шрифта
Автобус с детьми попал в серьезное ДТП на трассе Северодвинск-Архангельск

На трассе под Архангельском школьный автобус попал в ДТП: появились первые кадры 
На трассе Северодвинск-Архангельск автобус попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«Школьный автобус попал в ДТП на трассе Северодвинск-Архангельск. Как сообщили в МЧС, столкнулись две легковушки и автобус. В одной из машин начался пожар, возгорание уже локализовали», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что школьный автобус находится в кювете, при этом с другой стороны дороги горит машина. На записи также заметно, что на проезжей части разбросаны автомобильные детали, а рядом с поврежденными машинами стоят люди.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб и сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее на видео сняли машины, разбившиеся в массовой аварии на МКАД.
 
