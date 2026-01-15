Шурин экс-мэра Москвы Лужкова вышел на свободу

Бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вышел на свободу. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Шабанов.

«На днях он вышел на свободу из колонии», — сказал собеседник агентства.

В начале 90-х Виктор и Елена Батурины учредили компанию «Интеко», которая с годами превратилась в крупного девелопера и застройщика. В середине 2000-х между братом и сестрой начался конфликт со взаимными обвинениями и судебными тяжбами. Батурин был отстранен от руководства «Интеко» и долгое время пытался добиться от сестры возвращения части активов, которые, как он считал, по праву принадлежат ему.

В 2021 году Виктору Батурину было предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по гражданскому делу против Елены Батуриной и попытке завладеть 25% акций компании сестры стоимостью 13,8 млрд рублей. Бизнесмен был заключен под стражу. В октябре 2022 года он признал в суде свою вину и заявил о раскаянии.

В ноябре 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил Батурина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Предпринимателя признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в подделке доказательств по гражданскому делу.

