В Кремле анонсировали выступление Путина с важным заявлением

Песков: Путин выступит с заявлением по международной ситуации

Президент России Владимир Путин в Кремле выступит с заявлением о текущей международной обстановке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«В четверг на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент изложит свое видение текущей международной ситуации», — сказал Песков.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Российский лидер примет верительные грамоты у 34 новых послов иностранных государств.

В декабре Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям страны. В частности, орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени получила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Награждение совпало с 50-летним юбилеем дипломата.

Путин также вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссеру, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову.

Ранее Путин вручил медали бойцам СВО, взявшим Северск.