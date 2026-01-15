Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

СМИ: Исландия может вступить в Евросоюз из-за США и Гренландии

Euractiv: планы Трампа на Гренландию подтолкнули Исландию к вступлению в ЕС
Shutterstock/FOTODOM

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости взять под контроль Гренландию «вызывают шок» и оказывают давление на Исландию, что подталкивает ее к членству в Европейском союзе. Об этом пишет Euractiv.

Профессор политологии в исландском университете Бифрост Эйрикур Бергманн заявил, что «гренландская проблема» вынуждает исландцев переосмыслить свои международные отношения и в значительной степени подпитывает дебаты о вступлении в ЕС.

Он добавил, что все аргументы, которые США приводят в качестве доводов в пользу приобретения Гренландии, можно применить и к Исландии.

В публикации говорится, что подобная возможность рассматривается в качестве вопроса долгосрочной обороны и геополитической ориентации.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США, а также подчеркнул, что американцы «так или иначе» получат остров. Затем спецпосланник Лэндри также заявил, что Дания после Второй мировой войны незаконно оккупировала Гренландию в обход норм ООН.

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629077_rnd_0",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+