СМИ: Исландия может вступить в Евросоюз из-за США и Гренландии

Euractiv: планы Трампа на Гренландию подтолкнули Исландию к вступлению в ЕС

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости взять под контроль Гренландию «вызывают шок» и оказывают давление на Исландию, что подталкивает ее к членству в Европейском союзе. Об этом пишет Euractiv.

Профессор политологии в исландском университете Бифрост Эйрикур Бергманн заявил, что «гренландская проблема» вынуждает исландцев переосмыслить свои международные отношения и в значительной степени подпитывает дебаты о вступлении в ЕС.

Он добавил, что все аргументы, которые США приводят в качестве доводов в пользу приобретения Гренландии, можно применить и к Исландии.

В публикации говорится, что подобная возможность рассматривается в качестве вопроса долгосрочной обороны и геополитической ориентации.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США, а также подчеркнул, что американцы «так или иначе» получат остров. Затем спецпосланник Лэндри также заявил, что Дания после Второй мировой войны незаконно оккупировала Гренландию в обход норм ООН.

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.