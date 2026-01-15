Стало известно об отправке британского военного в Гренландию

Британская сторона отправила в Гренландию одного военного. Об этом пишет газета Independent.

«Великобритания направила военного офицера в Гренландию в связи с усилением военного присутствия Дании в Арктике и на крайнем севере», — говорится в материале.

Как выяснило издание, военный был направлен по просьбе Дании для участия в разведывательной группе в преддверии учений в Арктике.

Как писала газета Bild, первые европейские военные прибыли в Гренландию в ночь на 15 января. На борту первого датского военного самолета Hercules, приземлившегося на острове, находились солдаты из Дании и Франции.

Позднее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри пояснил, Гренландия является «важнейшей составляющей» национальной безопасности США, а исходящие от «враждебных государств» угрозы требуют от Америки «решительных действий» в Арктике.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии.