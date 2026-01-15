Россиянин заманивал школьниц в свою квартиру с помощью шпица и насиловал их

Житель Владимирской области изнасиловал 12 школьниц, заманив их к себе домой

Во Владимирской области осудили мужчину, который приглашал девочек в гости и надругался над ними. Об сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по региону Артема Кулакова.

Житель города Камешково получил 20 лет строгого режима за сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних. Жертвами педофила стали 12 малолетних девочек.

Взрослый не вызывал подозрений благодаря собаке породы шпиц, с которой он регулярно гулял во дворе, когда там находились дети.

«Дети стали общаться с ним и в холодное время года по его приглашению ходили к нему домой попить чай и согреться. Там он совершал действия сексуального характера, а также снимал происходящее на свой мобильный телефон», — отметил Кулаков.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к длительному лишению свободы.

Ранее учитель географии насиловал школьниц прямо в стенах учебного учреждения.