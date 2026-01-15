Размер шрифта
Тимошенко заявила, что Украиной управляют из-за границы

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила, что страной управляют из-за границы. Об этом пишет ТАСС.

Так, она заявила, что ее партия в парламенте будет бороться с законопроектами, нарушающими суверенитет Украины.

«Мы также не пропустим любой ценой ни одного законопроекта в этом парламенте, который разрушает суверенитет страны. Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», — сказала она.

До этого Тимошенко обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в коррупции.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.

