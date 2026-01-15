По факту взрыва в здании МВД РФ в Сыктывкаре возбудили уголовное дело

СК России возбудил дело о халатности после взрыва в здании МВД в Сыктывкаре

Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом в центре профессиональной подготовки министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Коми.

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — отмечается в заявлении.

Взрыв в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел 15 января. Как написал Telegram-канал SHOT, неизвестное устройство сработало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы.

На место ЧП направили 56 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что в здании наблюдается задымление. Также в сообщении говорилось о наличии пострадавших.

Telegram-канал «Коми — это Ж» опубликовал видео с места происшествия.

