Культура

Дмитрий Маликов повторил «Филяй, филяй»: «Вне конкуренции»

Певец Дмитрий Маликов сыграл музыку из мема «Филяй, филяй»
Кадр из видео/Telegram-канал «Дмитрий Маликов»

Певец Дмитрий Маликов в Telegram-канале повторил мем «Филяй, филяй».

Маликов снял ролик, в котором сыграл на пианино музыку из мема «Филяй, филяй». Артист заявил, что его вдохновили поклонницы. Фанаты позитивно восприняли видео.

«Дмитрий, вы красавчик! Быть на волне и быть первым — это круто. Все, кто будут пытаться подхватить тренд, всегда уже будут позади вас. Браво», — заявила поклонница.

«Отечественный Филяй всегда вне конкуренции», — написала фанатка.

Мем «Филяй, филяй» появился из-за немецких блогеров, которые танцуют в полуобнаженном виде под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки начали давать немецким блогерам русские имена. К примеру, модель dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) «стал» Семой.

В декабре немецкий блогер mikee.mej опубликовал ролик под хит Татьяны Куртуковой «Матушка».

mikee.mej показал обнаженный торс и станцевал под песню Куртуковой. Блогер подписал видео сообщением на русском языке. Он заявил, что любит русских. Девушки написали восторженные сообщения в комментариях. Россиянки прозвали модель «Мишей».

Ранее Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на мемы с собой.

