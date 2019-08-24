Представитель МКС объявил о возможных изменениях ради стыковки «Союза»

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что для того, чтобы корабль «Союз МС-14» удачно стыковался со станцией, возможно потребуется перестыковка «Союза МС-13». Об этом сообщает ТАСС.

24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС. Корабль подошел к Международная космическая станция ближе чем на 100 метров, но завис.

Он рассказал, что уже было предложено много вариантов решения проблемы. Он подчеркнул, что члены госкомиссии склоняются к тому, что надо произвести перестыковку «Союзом» в ручном режиме.

«Там условия освещенности вроде нормальные», — добавил Соловьев.

Ранее сообщалось, что повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести.