Редкого розового леопарда засняли на скрытую камеру

Самый редкий в мире розовый леопард попал на камеру, сообщает Dailymail.co.uk.

Отмечается, что клубничный леопард был замечен пирующим на мертвом жирафе. Такой момент был заснят на камеру впервые.

Снимки сделал владелец заповедника Алан Уотсон и его жена Линси. Камера была прикреплена к дереву в заповеднике дикой природы Таба-Толо в Южной Африке. До этого пара несколько раз замечала этого леопарда, крадущимся по заповеднику, однако никогда еще его не удавалось поймать на пленку.

Уточняется, что в июле Алан нашел мертвого жирафа, убитого во время грозы, и, понимая, что его уже нельзя спасти, он разрезал его для привлечения хищников. Затем он установил камеру, чтобы получить фотографии пирующих животных. Позже, когда специалист рассмотрел фотографии, он заметил на них клубничного леопарда. С этого момента дикую кошку прозвали Голди.

Этот вид является самым редким в мире благодаря цвету его шкуры, поэтому Алан сказал, что надеется на потомство кошки редкого вида в ближайшие годы.

По имеющимся данным, впервые этот большой кот был обнаружен в 2012 году недалеко от границы в Южной Африке. Клубничные леопарды вызваны редкой мутацией гена, называемой эритризмом, которое вызывает перепроизводство красных пигментов или недопроизводство темных пигментов.

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