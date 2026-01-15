Ребенка увезли в больницу: на трассе Ярославль-Рыбинск произошло жесткое ДТП

На трассе Ярославль-Рыбинск ребенок пострадал в серьезном ДТП с Chevrolet Lacetti

В Ярославской области несколько человек пострадали в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Ярославль».

«На трассе «Ярославль — Рыбинск» столкнулись «ВАЗ-2110» и «Шевроле Лачетти». Авария произошла вечером 14 января, около шести часов. Пострадали трое: 22-летний водитель «ВАЗа», 32-летний водитель «Шевроле» и 9-летний мальчик, находившийся в иномарке», — говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что машины получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Медики доставили в больницу всех пострадавших. Причины ДТП устанавливаются.

