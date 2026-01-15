Размер шрифта
Аналитик раскрыл причины рекордного скачка цен на серебро

Аналитик Соболев: все начали скупать дорожающее серебро из-за ситуации в мире
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Интерес роста к покупке серебра объясняется в первую очередь геополитической ситуацией в мире. Эта тенденция в ближайшее время сохранится, объяснил RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

На этой неделе стоимость серебра доросла до рекордных $91 за тройскую унцию. В целом этот рынок остается стабильно растущим, обновление исторических максимумов в ближайшее время может продолжиться с учетом напряженной геополитической обстановки, считает эксперт.

Изменится ситуация при корректировке пропорции цен серебра к золоту, пояснил Соболев.

«Привлекательность серебра по отношению к золоту, вероятно, понизится, когда соотношение стоимости драгметаллов приблизится к значению около $40, тогда как сейчас оно составляет около $50», — заключил аналитик.

Напомним, накануне сообщалось, что цены на золото и серебро на спотовом рынке обновили рекорды. Стоимость серебра выросла на 3,6% до $90,04 за унцию. Котировки впервые превысили $90 за унцию и днем достигали рекордных $91,55 за унцию. Спотовая цена золота к 9:06 (мск) увеличилась на 0,9% до $4628,75 за унцию, ранее она поднималась до максимальных в истории $4639,62 за унцию.
Отмечается, что рост геополитических рисков увеличивает привлекательность драгоценных металлов как защитных активов.

Ранее в Роснедрах рассказали о запасах золота и серебра в России.

