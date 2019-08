Ученые показали Землю глазами инопланетян

Ученые из США продемонстрировали модель того, как Земля выглядела бы, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Как отмечается, модель показывает, что астрономы с других планет увидели бы, глядя на Землю через телескопы на расстоянии в несколько световых лет.

Уточняется, что американские исследователи использовали 10 тысяч снимков нашей планеты, которые были получены специалистами Nasa с помощью спутника Deep Space Climate Observatory.

При этом, как подчеркивается, данный метод позволит понять, есть ли на планете океаны, облака и прочие условия потенциально обитаемого мира, хотя и не даст точное изображение экзопланеты.

