Врачи назвали способ похудения для людей с плохими генами

Тайваньские врачи и диетологи назвали пять наиболее эффективных способов похудения для предрасположенных к ожирению людей. Об этом сообщает портал PLoS Genetics.

Эксперты отмечают, что необходимо заниматься несколькими видами спорта одновременно, чтобы добиться наибольшего эффекта.

Ученые уточнили, что сложность эксперимента состояла в том, что помимо нескольких «генов ожирения», таких как FTO, CADM2 или IRX3, существует около двух миллионов мелких мутаций, предположительно влияющих на лишний вес.

Среди эффективных полезных спортивных занятий были названы бег, йога, спортивная ходьба, поход в горы и спортивные танцы.

Медики также отметили плавание, бадминтон и занятия на велосипеде.

Ранее сообщалось, что основные ошибки при похудении назвали эксперты.