Открыт доступный способ профилактики диабета

Ученые из Канады рассказали о простом способе профилактики диабета. Об этом сообщает Medicalexpress.

Отмечается, что развитию диабета препятствует употребление витамина D.

Уточняется, что в ходе эксперимента ученые давали испытуемым дозу с витамином, которая превышала норму в 5-10 раз.

Испытуемые были предрасположены к диабету, однако после полугодового эксперимента их состояние улучшилось.

Однако те, кто страдали от заболевания давно не заметили никаких изменений самочувствия.

Ранее сообщалось, что найдена новая смертельная опасность диабета для женщин.