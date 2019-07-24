Рогозин назвал участников новой космической гонки лунатиками

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял обложку нового выпуска журнала Time, на которой Россия отсутствует в числе стран-участников и фирм-разработчиков в гонке по покорению Луны. Об этом руководитель ведомства написал в своем твитере.

Отмечается, что Рогозин назвал участников гонки группой лунных энтузиастов согласно версии Time.

При этом Рогозин прикрепил рядом с картинкой из журнала изображение блуждающего по крыше дома лунатика.

Ранее сообщалось, что журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой показаны астронавты, которые соревнуются в лунной гонке.