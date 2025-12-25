На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве РФ назвали ожидаемую инфляцию к концу 2025 года

Новак: годовая инфляция в РФ к концу 2025 года может составить 6% и ниже
true
true
true
close
Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» назвал ожидаемый уровень годовой инфляции в России к концу 2025 года.

По его словам, показатель может составить 6% или чуть ниже.

«За неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции год к году порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — поделился вице-премьер.

24 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в России снижается. Годовая инфляция, по оценке Центрального банка России, по состоянию на 15 декабря составила 5,8%.

25 декабря бизнес-стратег и специалист по эффективному управлению, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков рассказал, что 2026 год станет для российского бизнеса периодом серьезных испытаний.

По словам эксперта, ключевая ставка будет зависеть от инфляции.

Ранее СМИ узнали, сколько раз Набиуллина посещала заседания кабмина в 2025 году.

