В правительстве РФ назвали ожидаемую инфляцию к концу 2025 года

Новак: годовая инфляция в РФ к концу 2025 года может составить 6% и ниже

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» назвал ожидаемый уровень годовой инфляции в России к концу 2025 года.

По его словам, показатель может составить 6% или чуть ниже.

«За неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции год к году порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — поделился вице-премьер.

24 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в России снижается. Годовая инфляция, по оценке Центрального банка России, по состоянию на 15 декабря составила 5,8%.

25 декабря бизнес-стратег и специалист по эффективному управлению, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков рассказал, что 2026 год станет для российского бизнеса периодом серьезных испытаний.

По словам эксперта, ключевая ставка будет зависеть от инфляции.

