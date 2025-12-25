На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военнопленный рассказал об отношении командования

Пленный Луцюк: командование ВСУ заставило 1,5 месяца лежать в окопе
Павел Лисицын/РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнопленного, его задачей было слушать, не проезжает ли кто по расположенному рядом мосту.

«Нас привезли двоих в Мирноград (украинское название Димитрова. — «Газета.Ru»), дали рацию, показали направление и сказали: там есть мост разрушенный, метров 30 от моста окопаться, антидроновыми плащами накрыться сверху, выкопать окоп, лежку в стороне и слушать дорогу», — поделился Луцюк.

Он добавил, что для напарника был выделен соседний окоп. Еду им доставляли с помощью дронов «Баба-Яга». У военных были гранаты и стрелковое оружие, но ими разрешалось пользоваться, только если кто-то приближался на расстояние менее 10 метров.

Луцюк решил сдаться в плен после очередного обстрела, насчитав более 30 разрывов снарядов. Российские военные накормили его, обогрели, а также дали лекарство.

23 декабря украинский боец Сергей Ситенко рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале дома в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР), пока его не взяли в плен российские военные.

По его словам, украинские войска в Димитрове несли большие потери, было много раненых, однако командование не спешило их забирать и проводить ротацию.

Ранее пленный рассказал о перестрелке военных ВСУ между собой.

