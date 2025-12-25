Российский спортсмен назван лучшим синхронистом года

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) назвала российского спортсмена Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года. Об этом сообщается в аккаунте организации в социальной сети X.

Звание присуждено по итогам выступления на чемпионате мира в Сингапуре, где 25-летний спортсмен завоевал четыре медали. В индивидуальных соревнованиях Мальцев стал двукратным чемпионом мира, победив как в технической, так и в произвольной программе. В соревнованиях микст-дуэтов он взял золото в технической программе в паре с Майей Гурбанбердиевой и серебро в произвольной программе вместе с Олесей Платоновой.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за «Олимпиады на стероидах».