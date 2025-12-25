На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аварийные отключения электроэнергии введены на юге Украины

Глава ГВА Лысак: аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, власти прибегли к такой мере для недопущения перегрузки поврежденного оборудования. Чиновник отметил, что энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы на ранее поврежденных объектах.

Утром 20 декабря в порту Южный в Одессе прогремели мощные взрывы, а также были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. В результате более 37 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Кроме того, был обесточен город Николаев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит судьбу лиц, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее профессор рассказал, в каком случае Россия расширит территориальные претензии на Украине.

Новости Украины
