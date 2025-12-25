На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана с Афганистаном

Пограничники Таджикистана столкнулись с террористами на границе с Афганистаном
Владимир Воронин/AP

Вооруженное столкновение произошло между таджикскими пограничниками и террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана. Об этом сообщает агентство Ховар со ссылкой на заявление Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

«23 декабря 2025 года в 23:30 (21:30 мск. — «Газета.Ru») трое членов террористической организации пересекли государственную границу из Афганистана на территорию Республики Таджикистан», — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе операции сотрудникам погранслужбы удалось обезвредить троих членов террористической организации, незаконно пересекших границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области. При этом двое пограничников получили несовместимые с жизнью травмы.

В ведомстве заверили, что ситуация на границе после нападения остается спокойной. Кроме того, комитет упрекнул правительство «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) в безответственности в вопросах безопасности на границе с Таджикистаном и борьбы с терроризмом.

30 ноября в 18:45 по местному времени (16:45 мск) в Таджикистане произошло вооруженное нападение боевиков из Афганистана, в ходе которого пострадали четыре гражданина Китая.

Ранее Таджикистан опроверг сообщения о совместной с РФ охране границы.

