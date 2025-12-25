В России предложили пятикратно увеличить штрафы за задержку зарплаты

Депутаты КПРФ предложили в пять раз увеличить компенсации при задержке зарплаты

В России предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы депутаты от КПРФ, пишет РИА Новости.

Как отмечается в тексте документа, в настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от начисленных, но не выплаченных средств. Предлагается увеличить компенсацию до 1/30 ставки ЦБ.

В беседе с РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Юрий Афонин заявил, что штрафные санкции, которые действуют на данный момент при задержке зарплаты, «настолько формальны», что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон. Он обратил внимание, что в условиях постоянного роста цен и тарифов задержка зарплаты оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.

По мнению парламентария, повышение суммы компенсации сделает нарушение трудовых прав для работодателя экономически невыгодными и защитит права трудящихся по всей России.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила россиянам о праве приостановить работу при задержке зарплаты более чем на 15 дней. При этом она добавила, что это право не распространяется на военных, спасателей, медиков скорой помощи, работников опасных производств и некоторые другие категории работников.

